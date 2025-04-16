Нифуроксазид Алкалоид суспензия (Nifuroxazide Alkaloid® suspension)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 137 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
288,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
288,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
288,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
288,30 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
288,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
288,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
288,30 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
288,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
288,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
288,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
288,30 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
288,30 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
288,30 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
288,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 10 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
288,30 грн