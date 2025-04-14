Нифуроксазид Алкалоид суспензия (Nifuroxazide Alkaloid® suspension)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 190 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
1.2 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
289,70 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 137
1.6 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Нифуроксазид Алкалоид суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
Alkaloid