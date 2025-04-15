Мирофурил суспензия (Mirofuril suspension)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
259,90 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
259,90 грн
Пульс
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
259,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
259,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
259,90 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
259,90 грн
Пульс
Львов, ул. Ужгородская, 1
1.3 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
259,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
259,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
259,90 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
259,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Химическая, 5
1.9 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
262,50
Экономия при брони: -22,00 грн
Пульс
Львов, ул. Окуневского, 3
2.1 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
259,90 грн
Подорожник
Львов, ул. Руфа Юрия, 15
2.3 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
273,20
Экономия при брони: -32,70 грн
Пульс
Львов, ул. Руфа Юрия, 4
2.3 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Мирофурил суспензия оральная 200 мг/5 мл флакон 90 мл №1
РОКЕТ-ФАРМ
259,90 грн