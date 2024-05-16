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SVR топиалис бальзам очищающий для лица и тела для сухой и склонной к атопии кожи 400 мл - Львов (836014) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
639,33 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (1)
693,92 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (3)
1136,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
1050,29 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Богоявленская, 24
Всего: упаковка (1)
1135,82 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (3)
1121,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Бабяка, 1-Б
Всего: упаковка (2)
1128,58 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 80
Всего: упаковка (2)
1131,65 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (4)
1122,99 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Проскуровская, 21/31
Всего: упаковка (2)
606,32 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 31 мин
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
666,95 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 31 мин
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
606,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
Всего: упаковка (1)
624,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (3)
1129,99 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ворзель, ул. Европейская, 10
Всего: упаковка (1)
1050,11 грн
Біла ромашка
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Закрыто Открывается в 08:00
Стоянка, ул. Киевская, 10
Всего: упаковка (1)
720,90
Экономия: -144,15 грн
576,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ирпень, ул. Центральная, 27
Всего: упаковка (1)
747,93
Экономия: -63,06 грн
684,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Вишневое, ул. Приймаченко Марии, 26-А
Всего: упаковка (1)
745,50
Экономия: -47,76 грн
697,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
1126,01 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Полярная, 8
Всего: упаковка (1)
1057,40 грн