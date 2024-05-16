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SVR топиалис бальзам очищающий для лица и тела для сухой и склонной к атопии кожи 200 мл - Львов (836012) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
425,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
526,79
Экономия: -34,96 грн
491,83 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
425,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 70-В
Всего: упаковка (1)
461,24
Экономия: -36,32 грн
424,92 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 100
Всего: упаковка (1)
425,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 29
Всего: упаковка (1)
501,80 грн
В других городах:
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Сосновка, ул. Галицкая, 7
Всего: упаковка (1)
425,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (2)
714,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 53/21
Всего: упаковка (1)
472,05
Экономия: -41,39 грн
430,66 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 33
Всего: упаковка (1)
464,50
Экономия: -33,84 грн
430,66 грн
Аптека биля ратуши
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
413,98 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
374,18 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
Всего: упаковка (2)
456,90 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (2)
272,73
Экономия: -1,82 грн
270,91 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
412,65 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Шептицкого, 2
Всего: упаковка (1)
425,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Хмельницкого Богдана, 11
Всего: упаковка (1)
436,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Злуки, 4
Всего: упаковка (1)
501,80 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Леси Украинки, 61
Всего: упаковка (1)
429,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Луцк, просп. Воли, 9/16
Всего: упаковка (1)
356,16 грн