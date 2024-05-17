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Аденомак 500 таблетки 500 мг, №60 - Запорожье (817585) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1472,30 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (1)
1386,00
Экономия: -78,60 грн
1307,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: таблетки (30)
1701,83
Экономия: -246,15 грн
1455,68 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
1472,30 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
1434,99
Экономия: -5,17 грн
1429,82 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
1386,00
Экономия: -78,60 грн
1307,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1472,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (7)
1434,99
Экономия: -5,17 грн
1429,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
1472,30 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
1472,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1472,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
1570,82
Экономия: -165,05 грн
1405,77 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
1472,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
1704,56
Экономия: -355,91 грн
1348,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
1511,01
Экономия: -77,01 грн
1434,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (6)
1683,34
Экономия: -334,69 грн
1348,65 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
1575,17
Экономия: -224,69 грн
1350,48 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
1472,30 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
1472,30 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
1472,30 грн