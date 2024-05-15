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Аденомак 500 таблетки 500 мг, №60 - Харьков (817585) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 102 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
1559,26
Экономия: -114,51 грн
1444,75 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (3)
1552,49
Экономия: -132,98 грн
1419,51 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
1434,99
Экономия: -65,19 грн
1369,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
1460,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: таблетки (20)
1607,87
Экономия: -160,90 грн
1446,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
1431,99
Экономия: -62,19 грн
1369,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
1709,86
Экономия: -309,87 грн
1399,99 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
1590,56
Экономия: -236,50 грн
1354,06 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
1676,37
Экономия: -334,72 грн
1341,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
1366,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1460,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
1366,26 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (1)
1450,57
Экономия: -99,95 грн
1350,62 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Культуры, 8
Всего: упаковка (1)
1925,90
Экономия: -462,10 грн
1463,80 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
1460,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (71)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
1460,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (2), таблетки (2)
1661,95
Экономия: -84,55 грн
1577,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1), таблетки (3)
1556,43
Экономия: -107,43 грн
1449,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (2)
1578,56
Экономия: -174,96 грн
1403,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (1)
1434,99
Экономия: -65,19 грн
1369,80 грн