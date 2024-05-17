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Аденомак 500 таблетки 500 мг, №20 - Запорожье (817583) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 97 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
525,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
607,42
Экономия: -83,93 грн
523,49 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
525,10 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
605,99
Экономия: -93,48 грн
512,51 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
554,00
Экономия: -72,60 грн
481,40 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
489,67 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
525,10 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
574,99
Экономия: -62,48 грн
512,51 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
571,06
Экономия: -122,84 грн
448,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
477,02 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
525,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), таблетки (1)
561,68
Экономия: -81,76 грн
479,92 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (2), таблетки (1)
563,08
Экономия: -107,10 грн
455,98 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 18 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
525,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
610,28
Экономия: -159,72 грн
450,56 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
539,49
Экономия: -59,30 грн
480,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
488,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
525,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
525,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (58)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
525,10 грн