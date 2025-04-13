А-дерма бальзам для губ (A-derma lip balm)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 53 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
278,89
Экономия при брони: -55,78 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
1.6 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
306,91
Экономия при брони: -14,12 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
304,03
Экономия при брони: -11,24 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Виталюкс
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Мед-сервис
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Біла ромашка
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
278,89
Экономия при брони: -55,78 грн
Аптека гормональных препаратов
Киев, бульв. Леси Украинки, 9
2.3 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Біла ромашка
Киев, ул. Ярославская, 56-А
2.3 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
278,90
Экономия при брони: -55,78 грн
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
3.3 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Мед-сервис
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 20
3.8 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
Біла ромашка
Киев, просп. Берестейский, 24
3.8 км
А-Дерма Бальзам для губ восстанавливающий для поврежденной кожи 4 г №1
Pierre Fabre Dermo-Cosmetique
278,90
Экономия при брони: -55,78 грн