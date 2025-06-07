Зубная щетка электрическая Вега (Electric toothbrush Vega)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 121 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1426,83 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Липовец, ул. Липковского Василия, 28
40.9 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1415,62 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1422,49 грн
Аптека оптовых цен
Цибулев, ул. Славы, 4
99.7 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1416,22 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1427,59 грн
Аптека оптовых цен
Хмельницкий, ул. Сечевых Стрельцов, 4
109.8 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1417,49 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1418,68 грн
Аптека копейка
Хмельницкий, ул. Заречанская, 38
111.6 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1865,76
Экономия при брони: -83,81 грн
1781,95 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1865,76
Экономия при брони: -83,81 грн
1781,95 грн
Аптека оптовых цен
Житомир, ул. Большая Бердичевская, 47
113.4 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1415,68 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1422,98 грн
Аптека шар@
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
117.4 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1857,88
Экономия при брони: -75,93 грн
1781,95 грн
Аптека оптовых цен
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 13/1
123.0 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1413,97 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1427,44 грн
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
136.6 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1427,73 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
136.9 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1851,07
Экономия при брони: -69,12 грн
1781,95 грн
Аптека оптовых цен
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27
162.6 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1418,19 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1425,10 грн
Аптека низких цен
Звягель, ул. Шевченко, 8
163.1 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1856,09
Экономия при брони: -74,14 грн
1781,95 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1856,09
Экономия при брони: -74,14 грн
1781,95 грн
Аптека копейка
Звягель, ул. Шевченко, 49
163.2 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1880,80
Экономия при брони: -98,85 грн
1781,95 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1880,80
Экономия при брони: -98,85 грн
1781,95 грн
Аптека оптовых цен
Иршанск, перек. Гулия / Гагарина Юрия, 5/10
169.3 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1427,35 грн
Аптека копейка
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
178.7 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1975,05
Экономия при брони: -121,46 грн
1853,59 грн
Аптека оптовых цен
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
178.7 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1425,91 грн
Ровнолики
Корец, пл. Киевская, 11
180.5 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1719,30 грн
Аптека оптовых цен
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
183.8 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1418,58 грн
Аптека оптовых цен
Мироновка, ул. Победы, 6
185.2 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1423,86 грн
Аптека копейка
Острог, ул. Гальшки Острожской, 2-Б
186.3 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1895,79
Экономия при брони: -114,74 грн
1781,05 грн