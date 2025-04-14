Зубная щетка электрическая Вега (Electric toothbrush Vega)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1416,28 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1425,33 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.2 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1426,27 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
117.1 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1426,79 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
129.7 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1521,57 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
130.1 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1427,71 грн
Аптека оптовых цен
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
153.2 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1428,00 грн
Аптека оптовых цен
Измаил, просп. Независимости, 68-А
190.7 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1420,84 грн
Аптека оптовых цен
Благовещенское, ул. Героев Украины, 27
207.8 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1415,96 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1420,90 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
229.6 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1418,90 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 11-Б
251.6 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1416,52 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1426,14 грн
Аптека оптовых цен
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
254.8 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1424,84 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
254.8 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1912,68
Экономия при брони: -130,73 грн
1781,95 грн
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
255.3 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1425,23 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 57 мин
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
264.3 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1905,34
Экономия при брони: -123,39 грн
1781,95 грн
Аптека оптовых цен
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
294.8 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1418,29 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1427,61 грн
Аптека оптовых цен
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
295.1 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1414,92 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1424,85 грн
Аптека оптовых цен
Цибулев, ул. Славы, 4
295.1 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1418,07 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1427,10 грн
Аптека оптовых цен
Ставище, ул. Цымбала Сергея, 13/1
325.0 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1415,66 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1419,57 грн
Аптека оптовых цен
Липовец, ул. Липковского Василия, 28
328.2 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1415,77 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1419,56 грн