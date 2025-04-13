Зубная щетка электрическая Вега (Electric toothbrush Vega)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1422,71 грн
Аптека оптовых цен
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1416,40 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1418,23 грн
Аптека низкие цены №1
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15-Б
4.3 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1416,03 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1422,24 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 1-В
5.4 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1458,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
6.9 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1424,44 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
7.2 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1428,15 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Героев Днепра, 41-К
8.2 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1416,87 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1418,86 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Полярная, 8
8.5 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1424,95 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1428,50 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Берестейский, 73/1
8.8 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1421,47 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Святошинская, 3-А
9.5 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1416,42 грн
Здорова родина
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
9.6 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1545,39
Экономия при брони: -6,07 грн
1539,32 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
9.8 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1418,74 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1426,11 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Коласа Якуба, 15-А
10.4 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1422,48 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1422,81 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Тулузы, 3-Б
11.2 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1516,93 грн
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Аптека оптовых цен
Петропавловская Борщаговка, ул. Львовская, 1-А
14.4 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1425,42 грн
Аптека оптовых цен
Вышгород, ул. Школьная, 73-Б
14.9 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1415,39 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1419,15 грн
Аптека оптовых цен
Софиевская Борщаговка, ул. Соборная, 105/7
15.5 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1428,92 грн
Аптека оптовых цен
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
19.8 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1786,46 грн
Аптека копейка
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
19.8 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1984,55
Экономия при брони: -130,96 грн
1853,59 грн
Аптека низких цен
Буча, пер. Тихого Алексы, 4
23.7 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1959,96
Экономия при брони: -106,37 грн
1853,59 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1959,96
Экономия при брони: -106,37 грн
1853,59 грн