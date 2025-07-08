Зубная щетка электрическая Вега (Electric toothbrush Vega)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Кривой Рог
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Победы, 37-В
30.1 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1516,80 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
42.8 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1521,80 грн
Аптека оптовых цен
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
49.0 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1511,70 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1515,60 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1512,30 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
107.8 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1806,22
Экономия при брони: -95,91 грн
1710,31 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Каденюка Леонида, 11-Б
108.7 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1522,60 грн
Аптека оптовых цен
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
138.3 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1520,50 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1523,50 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, пер. Крушельницкой, 6-А
140.2 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1519,00 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
145.3 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1524,20 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Челюскинцев, 17
157.4 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1519,50 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
159.0 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1524,10 грн
Аптека 9-1-1
Самар, ул. Достоинства, 34
160.5 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1518,00 грн
Аптека оптовых цен
Глобино, ул. Виноградная, 11
163.9 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1520,50 грн
Аптека шар@
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 142/142-А
193.5 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1888,32
Экономия при брони: -106,37 грн
1781,95 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1888,32
Экономия при брони: -106,37 грн
1781,95 грн
Аптека копейка
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 116
193.7 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1885,10
Экономия при брони: -103,15 грн
1781,95 грн
Аптека копейка
Черкассы, ул. Казацкая, 1/1
194.4 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1862,18
Экономия при брони: -80,23 грн
1781,95 грн
Аптека низкие цены №1
Черкассы, ул. Смелянская, 40
196.1 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1512,20 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1522,80 грн
Аптека копейка
Черкассы, бульв. Шевченко, 207/2
196.2 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1883,67
Экономия при брони: -101,72 грн
1781,95 грн
Аптека копейка
Черкассы, ул. Вергая Виталия, 34-В
196.9 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1919,16
Экономия при брони: -65,57 грн
1853,59 грн
Аптека низких цен
Черкассы, бульв. Шевченко, 135
197.5 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1946,73
Экономия при брони: -93,14 грн
1853,59 грн