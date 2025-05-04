Зубная щетка электрическая Вега (Electric toothbrush Vega)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках в Харьков
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1424,36 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1419,97 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
1.2 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1416,46 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1423,76 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1421,34 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1418,13 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1418,60 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1427,58 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
2.1 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1416,12 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1418,31 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
2.2 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1414,33 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 72
2.2 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1425,61 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
3.1 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1422,96 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Космическая, 25
3.3 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1423,22 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
4.3 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1421,91 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1423,37 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
4.7 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1414,53 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1418,38 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Деревянко, 7
4.9 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1415,58 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1420,73 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 177
5.1 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1414,37 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1427,48 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 134/16
6.5 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1419,91 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 57/106
6.8 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1428,25 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 20/321
7.2 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1427,58 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 31
7.3 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1424,62 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
7.5 км
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600B №1
Vega Technologies Inc.
1416,44 грн
Зубная щетка электрическая "Vega" VT-600W №1
Vega Technologies Inc.
1428,04 грн