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Аскорбинка® с глюкозой и кальцием таблетки, №120 - Львов (805066) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 136 аптеках
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
135,90
Экономия: -0,01 грн
135,89 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (1)
157,50
Экономия: -21,01 грн
136,49 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: таблетки (4)
131,57 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: таблетки (10)
228,00
Экономия: -84,00 грн
144,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: таблетки (110)
178,50
Экономия: -42,01 грн
136,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
177,50
Экономия: -41,01 грн
136,49 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), таблетки (6)
228,00
Экономия: -84,00 грн
144,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
158,50
Экономия: -22,01 грн
136,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: таблетки (80)
186,99
Экономия: -50,50 грн
136,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
167,50
Экономия: -31,01 грн
136,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: таблетки (111)
191,99
Экономия: -55,50 грн
136,49 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2)
131,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: таблетки (100)
155,50
Экономия: -19,01 грн
136,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
172,50
Экономия: -36,01 грн
136,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
177,99
Экономия: -41,50 грн
136,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: таблетки (100)
190,50
Экономия: -54,01 грн
136,49 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: таблетки (10)
228,00
Экономия: -84,00 грн
144,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: таблетки (90)
186,99
Экономия: -50,50 грн
136,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (1)
190,50
Экономия: -54,01 грн
136,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (1)
172,99
Экономия: -36,50 грн
136,49 грн