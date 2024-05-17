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Аскорбинка® с глюкозой и кальцием таблетки, №10 - Львов (801845) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 206 аптеках
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
Всего: упаковка (12)
16,15 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
13,51
Экономия: -1,86 грн
11,65 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
Всего: упаковка (1)
11,74 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (6)
14,40
Экономия: -2,42 грн
11,98 грн
D.s.
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Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (6)
16,15 грн
Пульс
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Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
17,10 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (4)
12,84 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
Всего: упаковка (13)
16,15 грн
Подорожник
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Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (9)
17,20
Экономия: -5,22 грн
11,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (3)
15,40
Экономия: -3,42 грн
11,98 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (13)
16,15 грн
Аптека низких цен
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Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (2)
14,61
Экономия: -2,96 грн
11,65 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (12)
16,15 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (9)
14,60
Экономия: -2,62 грн
11,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (14)
18,70
Экономия: -6,72 грн
11,98 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
Всего: упаковка (12)
16,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (10)
16,10
Экономия: -4,12 грн
11,98 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (3)
16,15 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (8)
20,00
Экономия: -8,02 грн
11,98 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (11)
16,15 грн