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Аскорбинка® с глюкозой и кальцием таблетки, №10 - Киев (801845) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 351 аптеке
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (8)
18,00
Экономия: -6,02 грн
11,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (12)
17,81
Экономия: -5,83 грн
11,98 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
12,69 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (15)
15,92
Экономия: -3,94 грн
11,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (2)
13,58
Экономия: -1,99 грн
11,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
Всего: упаковка (12)
14,99
Экономия: -3,61 грн
11,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (2)
14,09
Экономия: -2,50 грн
11,59 грн
Аптека гормональных препаратов
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 36-А
Всего: упаковка (10)
12,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мечникова, 10/2
Всего: упаковка (1)
14,70
Экономия: -1,61 грн
13,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (9)
14,04
Экономия: -2,46 грн
11,58 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Спасская, 5
Всего: упаковка (12)
16,50
Экономия: -4,52 грн
11,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (12)
15,90
Экономия: -3,92 грн
11,98 грн
Виталюкс
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Киев, спуск Кловский, 14/24
Всего: упаковка (5)
12,25 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
Всего: упаковка (8)
11,68 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
Всего: упаковка (12)
16,50
Экономия: -4,52 грн
11,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
Всего: упаковка (1)
13,76
Экономия: -2,23 грн
11,53 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 31
Всего: упаковка (12)
17,11
Экономия: -5,13 грн
11,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
13,93
Экономия: -2,99 грн
10,94 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
Всего: упаковка (28)
17,81
Экономия: -5,83 грн
11,98 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15/9
Всего: упаковка (8)
16,10
Экономия: -4,12 грн
11,98 грн