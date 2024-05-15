Все аптеки Украины
Диетические добавкиДиетические добавки к пище, влияющие, преимущественно, на процессы тканевого обменаДиетические добавки — источники витаминно-минеральных комплексовАскорбинка® с глюкозой и кальциемЦены в аптеках

Аскорбинка® с глюкозой и кальцием таблетки, №10 - Днепр (Днепропетровск) (801845) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (8)
14,45
Экономия: -2,35 грн
12,10 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (16)
13,85
Экономия: -1,75 грн
12,10 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
14,52
Экономия: -2,78 грн
11,74 грн
Аптека бам
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (2)
13,90
Экономия: -1,92 грн
11,98 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (3)
13,81
Экономия: -0,51 грн
13,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (2)
15,10
Экономия: -2,11 грн
12,99 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (12)
14,70
Экономия: -2,72 грн
11,98 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
14,52
Экономия: -0,62 грн
13,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
14,46
Экономия: -0,56 грн
13,90 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
14,01
Экономия: -1,71 грн
12,30 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
13,89
Экономия: -0,88 грн
13,01 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
14,06
Экономия: -1,05 грн
13,01 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (2)
14,60
Экономия: -2,30 грн
12,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
14,85
Экономия: -2,55 грн
12,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (2)
13,75
Экономия: -2,53 грн
11,22 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
14,39
Экономия: -3,17 грн
11,22 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (2)
13,64
Экономия: -2,23 грн
11,41 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (5)
13,83
Экономия: -2,42 грн
11,41 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (12)
14,33
Экономия: -2,35 грн
11,98 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Л
Всего: упаковка (3)
13,43
Экономия: -1,87 грн
11,56 грн