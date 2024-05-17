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Аскорбинка® с глюкозой и железом таблетки, №120 - Львов (805064) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: таблетки (100)
151,10
Экономия: -0,06 грн
151,04 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: таблетки (110)
153,50
Экономия: -16,98 грн
136,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
138,65 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: таблетки (110)
171,99
Экономия: -35,47 грн
136,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: таблетки (50)
170,50
Экономия: -33,98 грн
136,52 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1), таблетки (4)
228,00
Экономия: -84,00 грн
144,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
149,99
Экономия: -13,47 грн
136,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
173,99
Экономия: -37,47 грн
136,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
173,50
Экономия: -36,98 грн
136,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: таблетки (81)
196,50
Экономия: -59,98 грн
136,52 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (2), таблетки (11)
131,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
156,99
Экономия: -20,47 грн
136,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: таблетки (110)
164,50
Экономия: -27,98 грн
136,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (1)
185,99
Экономия: -49,47 грн
136,52 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
228,00
Экономия: -84,00 грн
144,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: таблетки (100)
172,99
Экономия: -36,47 грн
136,52 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Июльская, 10
Всего: упаковка (1)
141,99
Экономия: -5,47 грн
136,52 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (1)
228,00
Экономия: -84,00 грн
144,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (1), таблетки (3)
216,00
Экономия: -72,00 грн
144,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Бортнянского, 28
Всего: таблетки (100)
177,50
Экономия: -40,98 грн
136,52 грн