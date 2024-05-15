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Аскорбинка® с глюкозой и железом таблетки, №120 - Днепр (Днепропетровск) (805064) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: таблетки (50)
186,15
Экономия: -22,37 грн
163,78 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (3), таблетки (7)
216,00
Экономия: -72,00 грн
144,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
228,00
Экономия: -84,00 грн
144,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: таблетки (10)
216,00
Экономия: -72,00 грн
144,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
161,99
Экономия: -25,45 грн
136,54 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2)
228,00
Экономия: -84,00 грн
144,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: таблетки (7)
228,00
Экономия: -84,00 грн
144,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: таблетки (60)
178,12
Экономия: -17,33 грн
160,79 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2), таблетки (11)
228,00
Экономия: -84,00 грн
144,00 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: таблетки (10)
159,03
Экономия: -18,87 грн
140,16 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
151,99
Экономия: -15,45 грн
136,54 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1), таблетки (8)
132,16 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: таблетки (9)
216,00
Экономия: -72,00 грн
144,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: таблетки (110)
159,23
Экономия: -19,07 грн
140,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), таблетки (5)
183,58
Экономия: -19,87 грн
163,71 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: таблетки (6)
156,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1), таблетки (4)
149,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 97-А
Всего: упаковка (1)
171,36 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (1), таблетки (11)
228,00
Экономия: -84,00 грн
144,00 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1), таблетки (2)
216,00
Экономия: -72,00 грн
144,00 грн