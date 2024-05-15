Аскорбинка® с глюкозой и железом таблетки, №120 - Днепр (Днепропетровск) (805064) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 140 аптеках
Не болей
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Днепр, ул. Каменская, 40-Д
1 социальна аптека
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Всего: упаковка (3), таблетки (7)
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Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Аптека доброго дня
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Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
1 социальна аптека
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Всего: таблетки (10)
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Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Аптека бам
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Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
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Днепр, ул. Ближняя, 31
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Не болей
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Всего: таблетки (60)
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Днепр, ул. Рабочая, 152
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Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Подорожник
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Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Бажаемо здоровья
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Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
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Всего: таблетки (9)
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Днепр, ул. Рабочая, 79-А
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Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
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Всего: таблетки (6)
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Днепр, ул. Рабочая, 4/6
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Всего: упаковка (1), таблетки (4)
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Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
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Днепр, пл. Вокзальная, 3
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