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Аскорбинка® с глюкозой и железом таблетки, №10 - Харьков (801844) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 94 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (10)
14,27
Экономия: -1,25 грн
13,02 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (7)
14,70
Экономия: -2,72 грн
11,98 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (4)
11,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (6)
13,91
Экономия: -1,34 грн
12,57 грн
Экономная аптека
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Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (7)
12,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (13)
14,90
Экономия: -2,92 грн
11,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (8)
14,92
Экономия: -3,74 грн
11,18 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (8)
14,25
Экономия: -2,19 грн
12,06 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (3)
12,76 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (11)
13,87
Экономия: -0,87 грн
13,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (12)
13,39
Экономия: -1,24 грн
12,15 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (12)
14,12
Экономия: -1,82 грн
12,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
Всего: упаковка (12)
14,06
Экономия: -1,09 грн
12,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
Всего: упаковка (12)
15,24
Экономия: -3,26 грн
11,98 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (12)
14,91
Экономия: -2,63 грн
12,28 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (12)
13,60
Экономия: -1,36 грн
12,24 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 38
Всего: упаковка (12)
16,50
Экономия: -4,52 грн
11,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 134
Всего: упаковка (1)
13,71
Экономия: -1,66 грн
12,05 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 123
Всего: упаковка (12)
11,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (12)
13,34
Экономия: -1,71 грн
11,63 грн