Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за теломСредства по уходу за кожей ногАНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЭТИАКСИЛ)Цены в аптеках

АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЭТИАКСИЛ) спрей для ног 100 мл 48 часов - Харьков (894522) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
408,40 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
413,27 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
416,63 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
426,21
Экономия: -61,54 грн
364,67 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
416,14 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
411,66 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (1)
412,22 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (1)
411,31 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
411,52 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 190/1
Всего: упаковка (1)
412,31 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 307-А
Всего: упаковка (1)
408,88 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 248
Всего: упаковка (1)
416,86 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 15
Всего: упаковка (2)
409,70 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 38-Б
Всего: упаковка (1)
385,18 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
364,14
Экономия: -28,59 грн
335,55 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 29
Всего: упаковка (1)
413,16 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 2
Всего: упаковка (1)
340,60 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 1/2, 48
Всего: упаковка (1)
410,15 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
413,22 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Изюм, ул. Соборная, 33/3
Всего: упаковка (1)
416,23 грн