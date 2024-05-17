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АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЭТИАКСИЛ) флакон шариковый 50 мл 48 часов - Львов (829526) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (8)
439,28
Экономия: -61,01 грн
378,27 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Васильковского, 1
Всего: упаковка (1)
501,99
Экономия: -90,54 грн
411,45 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 45
Всего: упаковка (1)
503,99
Экономия: -92,54 грн
411,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (2)
486,52 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (2)
504,99
Экономия: -93,54 грн
411,45 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Патона, 9/4
Всего: упаковка (1)
466,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 64
Всего: упаковка (1)
500,99
Экономия: -89,54 грн
411,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Пасечная, 70
Всего: упаковка (2)
493,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Очеретяна, 31
Всего: упаковка (1)
504,99
Экономия: -93,54 грн
411,45 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (3)
435,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 64
Всего: упаковка (1)
424,72
Экономия: -29,38 грн
395,34 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 2
Всего: упаковка (2)
444,10
Экономия: -38,53 грн
405,57 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Львов, ул. Стрыйская, 338
Всего: упаковка (2)
495,99
Экономия: -84,54 грн
411,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Красной Калины, 105
Всего: упаковка (1)
426,80
Экономия: -33,52 грн
393,28 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винники, ул. Галицкая, 18
Всего: упаковка (3)
484,94 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Львовская, 3
Всего: упаковка (2)
487,99 грн
Пульс
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Закрыто Открывается в 05:00
Давыдов, ул. Галицкая, 13-Б
Всего: упаковка (1)
477,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Запорожская, 12
Всего: упаковка (1)
502,99
Экономия: -91,54 грн
411,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
Всего: упаковка (2)
493,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
Всего: упаковка (2)
495,41 грн