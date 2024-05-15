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АНТИПЕРСПИРАНТ ETIAXIL (ЭТИАКСИЛ) флакон шариковый 50 мл 48 часов - Днепр (Днепропетровск) (829526) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 38 аптеках
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
500,99
Экономия: -89,54 грн
411,45 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
408,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (2)
413,57 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (1)
464,99
Экономия: -53,54 грн
411,45 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (1)
502,96
Экономия: -52,66 грн
450,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
461,84
Экономия: -48,76 грн
413,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
374,78
Экономия: -35,72 грн
339,06 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 4
Всего: упаковка (1)
458,56
Экономия: -43,72 грн
414,84 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, шоссе Донецкое, 7-А
Всего: упаковка (1)
405,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
460,04
Экономия: -43,39 грн
416,65 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
439,42
Экономия: -52,73 грн
386,69 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
437,69
Экономия: -41,99 грн
395,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
409,44 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 40
Всего: упаковка (1)
468,52
Экономия: -72,49 грн
396,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (1)
467,63
Экономия: -72,16 грн
395,47 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Слобожанский, 2
Всего: упаковка (1)
488,35 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Слобожанский, 4
Всего: упаковка (1)
424,93
Экономия: -37,90 грн
387,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Космическая, 27-Л
Всего: упаковка (1)
412,91 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (2)
435,76
Экономия: -43,08 грн
392,68 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (1)
469,09
Экономия: -57,06 грн
412,03 грн