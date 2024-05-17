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LACTOVIT дезодорант sensitive 50 мл - Запорожье (835274) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
169,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
169,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всего: упаковка (1)
169,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Преображенского Инженера, 13
Всего: упаковка (1)
169,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
169,00 грн
В других городах:
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоалександровка, ул. Гагарина, 2-Е
Всего: упаковка (1)
169,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Синельниково, ул. Садовая, 106
Всего: упаковка (1)
169,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 24 мин
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
169,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. 20-летия Победы, 33
Всего: упаковка (1)
169,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 119
Всего: упаковка (3)
169,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
169,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Независимости, 11
Всего: упаковка (4)
169,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 8
Всего: упаковка (2)
169,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (1)
169,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7
Всего: упаковка (1)
169,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
132,14 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
169,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (2)
169,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
169,00 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (4)
169,00 грн