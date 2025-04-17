Элизиум таблетки (Elizium tablets)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
121,30
Экономия при брони: -3,10 грн
Аптека оптовых цен
Винница, пл. Привокзальная, -
1.1 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Подорожник
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
129,40
Экономия при брони: -11,20 грн
Подорожник
Винница, ул. Шимко Максима, 36
1.7 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
126,30
Экономия при брони: -8,10 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Киевская, 62
1.8 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
Подорожник
Винница, ул. Пирогова, 23
3.1 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
126,30
Экономия при брони: -8,10 грн
Аптека оптовых цен
Винница, ул. Пирогова, 27
3.1 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Аптека
Винница, ул. Пирогова, 40/42
3.1 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
121,40
Экономия при брони: -3,20 грн
Аптека низкие цены №1
Винница, ул. Пирогова, 49
3.6 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Винница, шоссе Хмельницкое, 96-Б
5.9 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Юности, -
6.1 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Юности, 20/73
6.2 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Тимофеевская, 4
6.2 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
Подорожник
Винница, просп. Юности, 22
6.3 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
126,30
Экономия при брони: -8,10 грн
Подорожник
Винница, ул. Келецкая, 106-А
6.8 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
126,10
Экономия при брони: -7,90 грн
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Гнивань, ул. Соборная, 55
19.6 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Бажаемо здоровья
Турбов, ул. Мира, 103
19.9 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина