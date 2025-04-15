Киев
Элизиум таблетки (Elizium tablets)

Элизиум таблетки (Elizium tablets)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 9 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
86,61 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:00
Львов, ул. Химическая, 4
1.8 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
134,64 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 59
2.0 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
126,30
Экономия при брони: -10,40 грн
115,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
118,00 грн
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
259,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
118,00 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
110,64 грн
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
332,01 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Владимира Великого, 35-А
3.4 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
252,88 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Любинская, 102
3.7 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
129,30
Экономия при брони: -13,40 грн
115,90 грн
Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Днестровская, 1-А
3.7 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
129,40
Экономия при брони: -13,50 грн
115,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, ул. Лычаковская, 187
3.8 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
129,30
Экономия при брони: -13,40 грн
115,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Выговского Ивана, 29-А
4.0 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
118,00 грн
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
259,87 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Пасечная, 70
4.2 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
332,31 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
284,79 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
334,20 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Дубляны, ул. Шевченко Тараса, 22
9.1 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
115,24 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Ивано-Франково, пл. Рынок, 33
22.2 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
126,30
Экономия при брони: -11,30 грн
115,00 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 20:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
33.3 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
292,65 грн
Ощад аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 18
33.4 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
126,30
Экономия при брони: -8,90 грн
117,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Новояворовск, ул. Шевченко Тараса, 10
34.0 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
126,10
Экономия при брони: -8,70 грн
117,40 грн
Здорова родина
Открыто
Закроется в 19:40
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
37.8 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
128,77
Экономия при брони: -1,00 грн
127,77 грн
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