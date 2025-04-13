Киев
Элизиум таблетки (Elizium tablets)

Элизиум таблетки (Elizium tablets)

Киев (адрес не указан)
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Доступно в 83 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
126,20 грн
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
325,41 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
132,60 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
117,70 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
259,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
118,00 грн
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
259,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
259,87 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2-А
2.6 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
112,30 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
118,00 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
126,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
259,87 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
124,94 грн
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
325,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Константиновская, 71
2.9 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
118,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
173,23 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
118,00 грн
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
259,87 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
143,30 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
3.9 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
129,23 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 21
4.2 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
143,55 грн
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
332,31 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 138
4.2 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
143,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
4.4 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
118,00 грн
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
259,87 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Науки, 4-Г
5.1 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
129,27 грн
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