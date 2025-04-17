Элизиум таблетки (Elizium tablets)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Аптека бам
Чернигов, ул. Теробороны, 4
2.3 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
121,30
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 35
3.0 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 8 мин
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Еськова Курсанта, 10
3.3 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
В городах рядом
Подорожник
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
126,10
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека низких цен
Городня, ул. Черниговская, 4
48.5 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 1
63.9 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Подорожник
Открыто
Закроется через 38 мин
Борзна, ул. Независимости, 3
83.5 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
126,10
Экономия при брони: -11,10 грн
Аптека оптовых цен
Пуховка, ул. Центральная, 103-А
107.6 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 38 мин
Малая Девица, ул. Слободская, 7-Б
109.7 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Аптека низких цен
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107
114.0 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Аптека низких цен
Бровары, ул. Черных Запорожцев, 67/2
114.0 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Аптека низких цен
Вышгород, ул. Шолуденко, 1-А
115.5 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина
Аптека оптовых цен
Вышгород, ул. Шолуденко, 1
115.5 км
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №10
Сперко Украина
Элизиум таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №30
Сперко Украина