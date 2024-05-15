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АВЕН ТОЛЕРАНС КОНТРОЛ КРЕМ 40 мл - Днепр (Днепропетровск) (764398) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 2
Всего: упаковка (2)
866,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
866,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Нижнеднепровская, 17
Всего: упаковка (2)
866,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (1)
802,93 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 34
Всего: упаковка (1)
796,67 грн
Элитфарм
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
812,00
Экономия: -106,00 грн
706,00 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
798,00
Экономия: -92,00 грн
706,00 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Лозовая, ул. Павлоградская, 37
Всего: упаковка (1)
729,42 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
698,17
Экономия: -31,85 грн
666,32 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, ул. Старшего Лейтенанта Кагала, 43
Всего: упаковка (1)
805,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
Всего: упаковка (2)
807,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Первомайский, ул. Центральная, 12-А
Всего: упаковка (1)
797,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
738,78 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Валки, пл. Центральная, 3
Всего: упаковка (1)
738,16 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
731,23 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
736,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 136
Всего: упаковка (1)
734,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (1)
804,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
729,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
663,71 грн