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АВЕН ТОЛЕРАНС КОНТРОЛ БАЛЬЗАМ 40 мл - Львов (764396) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется в 00:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
748,10
Экономия: -2,91 грн
745,19 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
866,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
647,68
Экономия: -31,78 грн
615,90 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
866,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
866,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 07 мин
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (2)
866,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
Всего: упаковка (1)
799,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Франко Ивана, 82
Всего: упаковка (1)
792,50 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (1)
866,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 37 мин
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: упаковка (1)
866,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-Л
Всего: упаковка (1)
792,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: упаковка (1)
720,71 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 65
Всего: упаковка (1)
866,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Стрыйская, 45
Всего: упаковка (1)
866,00 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 29
Всего: упаковка (1)
865,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 37 мин
Львов, ул. Кульпарковская, 226-А
Всего: упаковка (1)
866,00 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Героев УПА, 76
Всего: упаковка (2)
857,50 грн
В других городах:
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Сокольники, ул. Стрыйская, 30
Всего: упаковка (2)
866,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
865,80
Экономия: -25,97 грн
839,83 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 1-Р
Всего: упаковка (1)
866,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
734,33 грн