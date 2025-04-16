Глицериновые суппозитории Глицик для малышей (Glycerine suppositories Glycik for babies)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 39 мин
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
157,15
Экономия при брони: -5,11 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
152,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
152,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
152,40 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
159,70
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
152,40 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
152,40 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
152,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 9 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
152,40 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
152,40 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
152,40 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
126,67
Экономия при брони: -27,57 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
143,30
Экономия при брони: -18,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
160,28
Экономия при брони: -8,60 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 9 мин
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
152,40 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 39 мин
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
128,94
Экономия при брони: -29,79 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
152,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 39 мин
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
152,40 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 9 мин
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
152,40 грн