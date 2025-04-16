Глицериновые суппозитории Глицик для малышей (Glycerine suppositories Glycik for babies)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
160,31
Экономия при брони: -8,50 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
134,30
Экономия при брони: -6,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
159,93
Экономия при брони: -8,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
160,02
Экономия при брони: -7,90 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
157,94
Экономия при брони: -6,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
158,27
Экономия при брони: -6,29 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
160,05
Экономия при брони: -8,21 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
157,75
Экономия при брони: -6,46 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
158,74
Экономия при брони: -7,07 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
159,83
Экономия при брони: -8,22 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается через 12 мин
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,10 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.1 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,10 грн