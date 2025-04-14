Глицериновые суппозитории Глицик для малышей (Glycerine suppositories Glycik for babies)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 113 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
156,91
Экономия при брони: -5,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
142,54
Экономия при брони: -6,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
129,97
Экономия при брони: -8,65 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
131,15
Экономия при брони: -10,22 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
130,54
Экономия при брони: -9,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
130,30
Экономия при брони: -9,45 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
157,13
Экономия при брони: -5,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
127,27
Экономия при брони: -14,02 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 17
3.3 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
130,05
Экономия при брони: -17,25 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Глицериновые суппозитории Глицик для малышей суппозитории ректальные 0.6 г стрип №5
Kupffer Biothech
153,20 грн