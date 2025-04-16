Бактероцид с морской солью (Bactericide with sea salt)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
2.6 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
53,00
Экономия при брони: -4,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
8.3 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Космическая / Чумаченко, 124/1
8.8 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
53,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
9.7 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
10.8 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
В городах рядом
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
70.2 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
64,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
94.0 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
65,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
136.4 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
64,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
228.4 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
61,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
286.4 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
434.1 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
62,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
435.2 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
62,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
438.1 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
51,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
450.7 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
51,00
Экономия при брони: -2,00 грн