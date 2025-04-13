Бактероцид с морской солью (Bactericide with sea salt)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Киев
Аптека интернет цен
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
7.5 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
51,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
8.2 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
51,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
62,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
10.3 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
62,00
Экономия при брони: -10,00 грн
В городах рядом
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159.5 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
248.7 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
61,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
348.8 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
64,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
357.5 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
65,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Днепр, пл. Вокзальная, 1
391.8 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
64,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
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Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
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Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
55,00
Экономия при брони: -5,00 грн
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Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Аптека интернет цен
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Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир