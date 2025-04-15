Бактероцид с морской солью (Bactericide with sea salt)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Днепр
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
4.3 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
64,00
Экономия при брони: -11,00 грн
В городах рядом
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
65,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Толока Профессора, 25
64.2 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
64.6 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
55,00
Экономия при брони: -5,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
71.5 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 11
71.6 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
71.9 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Калнышевского Петра, 7
134.8 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
64,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
199.6 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
61,00
Экономия при брони: -12,00 грн
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Надпольная, 340
236.1 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Бажана Николая, 24/1
379.2 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
62,00
Экономия при брони: -10,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Княжий Затон, 4
380.4 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
62,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Каденюка Леонида, 2/35
382.9 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
51,00
Экономия при брони: -2,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
395.2 км
Бактероцид с морской солью назальный спрей 50 мл №1
Эликсир
51,00
Экономия при брони: -2,00 грн