Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУСРЕДСТВА, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХАфлубин®Цены в аптеках

Афлубин® таблетки блистер, №48 - Киев (66439) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 944 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (1)
582,99
Экономия: -137,94 грн
445,05 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (1), блистер (2)
640,60
Экономия: -185,40 грн
455,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2), блистер (2)
640,60
Экономия: -185,40 грн
455,20 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (2)
472,76 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (4), блистер (3)
423,52 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5), блистер (3)
512,72 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (1), блистер (1)
640,60
Экономия: -185,40 грн
455,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
Всего: упаковка (1)
578,99
Экономия: -133,94 грн
445,05 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (2)
426,30
Экономия: -57,62 грн
368,68 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
Всего: упаковка (1)
373,84 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 42
Всего: упаковка (2)
513,88 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
423,92 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (2)
426,30
Экономия: -57,62 грн
368,68 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (1)
640,60
Экономия: -185,40 грн
455,20 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1), блистер (3)
640,60
Экономия: -185,40 грн
455,20 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Институтская, 16
Всего: упаковка (1)
424,64 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2), блистер (2)
640,60
Экономия: -185,40 грн
455,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
Всего: упаковка (1), блистер (2)
580,95
Экономия: -177,73 грн
403,22 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1), блистер (2)
511,40 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (1)
640,30
Экономия: -185,10 грн
455,20 грн