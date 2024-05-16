Афлубин® таблетки блистер, №48 - Харьков (66439) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 273 аптеках
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
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Харьков, пл. Конституции, 20
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Харьков, ул. Сумская, 6
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
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Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
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Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
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Всего: блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 1
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1), блистер (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 18
Аптека копейка
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Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
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Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Аптека 9-1-1
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Всего: упаковка (1)
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Аптека оптовых цен
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Всего: упаковка (7), блистер (3)
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69