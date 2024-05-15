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Афлубин® таблетки блистер, №48 - Днепр (Днепропетровск) (66439) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 255 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (2), блистер (2)
509,86
Экономия: -145,07 грн
364,79 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
433,11
Экономия: -30,71 грн
402,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
525,80
Экономия: -76,30 грн
449,50 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), блистер (2)
640,60
Экономия: -181,70 грн
458,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1), блистер (3)
561,48
Экономия: -210,36 грн
351,12 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1), блистер (1)
554,20
Экономия: -104,70 грн
449,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1), блистер (1)
423,56 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1)
605,00
Экономия: -155,50 грн
449,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), блистер (3)
634,10
Экономия: -184,60 грн
449,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: блистер (3)
588,00
Экономия: -138,50 грн
449,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1), блистер (1)
531,04
Экономия: -113,14 грн
417,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), блистер (1)
581,70
Экономия: -132,20 грн
449,50 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: таблетки (36)
390,18 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
551,14
Экономия: -178,31 грн
372,83 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: таблетки (36)
588,72
Экономия: -262,02 грн
326,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: таблетки (12)
506,99
Экономия: -51,36 грн
455,63 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2), блистер (2)
513,38
Экономия: -164,63 грн
348,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
373,84 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
525,80
Экономия: -76,30 грн
449,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1), блистер (1)
507,66
Экономия: -115,76 грн
391,90 грн