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Афлубин® таблетки блистер, №12 - Одесса (66436) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 237 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
172,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
Всего: упаковка (1)
180,29
Экономия: -13,32 грн
166,97 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
Всего: упаковка (2)
164,10 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
Всего: упаковка (1)
148,31 грн
Колонтаевская
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Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 54
Всего: упаковка (1)
192,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется через 46 мин
Одесса, ул. Пишоновская, 20/2
Всего: упаковка (1)
193,00 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
Всего: упаковка (2)
159,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
Всего: упаковка (2)
200,94
Экономия: -71,01 грн
129,93 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
Всего: упаковка (2)
164,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
133,43 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нежинская, 29
Всего: упаковка (1)
162,17
Экономия: -32,24 грн
129,93 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
161,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 12
Всего: упаковка (2)
183,42 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
170,50 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Михайловская, 8/4
Всего: упаковка (1)
162,40 грн
Аптека нц
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, ул. Дворянская, 28
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-21 - 15:00
161,60 грн
Аптека нежных цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Толстого Льва, 21
Всего: упаковка (1)
191,81
Экономия: -40,42 грн
151,39 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 19:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
159,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (1)
194,47
Экономия: -64,54 грн
129,93 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
161,60 грн