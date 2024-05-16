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D3-Витамин Др. Тайсс спрей 20 мл, №1 - Львов (825694) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (2)
338,45
Экономия: -45,67 грн
292,78 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
346,80
Экономия: -17,57 грн
329,23 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
362,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
365,94 грн
Swiss pharmacy
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
391,14 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
560,90
Экономия: -220,40 грн
340,50 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
362,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
442,99
Экономия: -102,36 грн
340,63 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
345,36
Экономия: -16,95 грн
328,41 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (1)
560,60
Экономия: -220,10 грн
340,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
361,27
Экономия: -31,38 грн
329,89 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
Всего: упаковка (1)
353,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
362,70 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
460,99
Экономия: -120,36 грн
340,63 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 38 мин
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
362,70 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Базарная, 11
Всего: упаковка (1)
353,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
493,99
Экономия: -153,36 грн
340,63 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
353,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 08 мин
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
362,70 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (42)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
362,70 грн