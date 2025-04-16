Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос (Bioxsine DermaGen Herbal Serum for hair loss)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
2.3 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1874,45
Экономия при брони: -80,76 грн
1793,69 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Донцова Дмитрия, 4
2.5 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1732,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
3.0 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1889,95
Экономия при брони: -96,26 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
3.0 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1927,81
Экономия при брони: -134,12 грн
1793,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
3.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1866,70
Экономия при брони: -73,01 грн
1793,69 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
3.2 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1277,27
Экономия при брони: -81,59 грн
1195,67 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
3.4 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
628,72
Экономия при брони: -30,88 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1879,13
Экономия при брони: -85,44 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
3.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1888,33
Экономия при брони: -94,64 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
3.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1858,58
Экономия при брони: -64,89 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
3.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1926,37
Экономия при брони: -132,68 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1923,66
Экономия при брони: -129,97 грн
1793,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
3.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1870,66
Экономия при брони: -76,97 грн
1793,69 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 171-А
4.2 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1917,53
Экономия при брони: -123,84 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
4.4 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1874,27
Экономия при брони: -80,58 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 30
4.6 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1859,49
Экономия при брони: -65,80 грн
1793,69 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1915,19
Экономия при брони: -121,50 грн
1793,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 218
4.8 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1889,23
Экономия при брони: -95,54 грн
1793,69 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
4.8 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1772,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Базарная, 28
4.8 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1910,68
Экономия при брони: -116,99 грн
1793,69 грн