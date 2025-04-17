Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос (Bioxsine DermaGen Herbal Serum for hair loss)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Винница
Мед-сервис
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1732,50 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1832,69
Экономия при брони: -107,66 грн
1725,03 грн
Аптека копейка
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
640,38
Экономия при брони: -42,54 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1813,97
Экономия при брони: -88,94 грн
1725,03 грн
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1865,43
Экономия при брони: -71,74 грн
1793,69 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1323,00 грн
Мед-сервис
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
0.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1712,90 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Соборная, 35
1.6 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1887,61
Экономия при брони: -93,92 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Киевская, 45
1.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1926,00
Экономия при брони: -132,31 грн
1793,69 грн
Мед-сервис
Винница, ул. Соборная, 46
1.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1712,90 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Киевская, 112-А
2.8 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1844,14
Экономия при брони: -119,11 грн
1725,03 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 6
2.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1898,42
Экономия при брони: -104,73 грн
1793,69 грн
Бажаемо здоровья
Винница, ул. Пирогова, 17
2.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1370,28 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 37
3.3 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1911,22
Экономия при брони: -117,53 грн
1793,69 грн
Аптека копейка
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1919,51
Экономия при брони: -125,82 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Винница, перек. Свободы / Зодчих, 6/4
3.8 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1922,40
Экономия при брони: -128,71 грн
1793,69 грн
Аптека копейка
Винница, шоссе Хмельницкое, 21
3.8 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1862,73
Экономия при брони: -69,04 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Винница, ул. Пирогова, 111-А
4.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1915,73
Экономия при брони: -122,04 грн
1793,69 грн
Аптека копейка
Винница, шоссе Хмельницкое, 75
5.3 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1860,57
Экономия при брони: -66,88 грн
1793,69 грн
Мед-сервис
Винница, просп. Космонавтов, 49
5.5 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1614,40 грн