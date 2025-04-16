Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос (Bioxsine DermaGen Herbal Serum for hair loss)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 47 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1802,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1802,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1902,75
Экономия при брони: -109,06 грн
1793,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1924,20
Экономия при брони: -130,51 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1830,09
Экономия при брони: -105,06 грн
1725,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1904,91
Экономия при брони: -111,22 грн
1793,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1889,77
Экономия при брони: -96,08 грн
1793,69 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1914,83
Экономия при брони: -121,14 грн
1793,69 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Соборная, 7
3.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1528,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1858,76
Экономия при брони: -65,07 грн
1793,69 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1528,50 грн
Фармакопейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1845,52
Экономия при брони: -120,49 грн
1725,03 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1885,98
Экономия при брони: -92,29 грн
1793,69 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1861,65
Экономия при брони: -67,96 грн
1793,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1884,00
Экономия при брони: -90,31 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1802,70 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, просп. Центральный, 147/4
4.0 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1485,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1915,01
Экономия при брони: -121,32 грн
1793,69 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 07:30
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1879,86
Экономия при брони: -86,17 грн
1793,69 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Николаев, ул. Декабристов, 16
4.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1897,70
Экономия при брони: -104,01 грн
1793,69 грн