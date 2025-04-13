Киев
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос (Bioxsine DermaGen Herbal Serum for hair loss)

Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос (Bioxsine DermaGen Herbal Serum for hair loss)

Киев (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 204 аптеках в Киев
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1620,00 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1335,53 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1915,55
Экономия при брони: -121,86 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1857,14
Экономия при брони: -63,45 грн
1793,69 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1712,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1620,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1867,78
Экономия при брони: -74,09 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1909,24
Экономия при брони: -115,55 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1862,55
Экономия при брони: -68,86 грн
1793,69 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
2.0 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1793,60 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1228,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1927,45
Экономия при брони: -133,76 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1927,81
Экономия при брони: -134,12 грн
1793,69 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1861,11
Экономия при брони: -67,42 грн
1793,69 грн
Виталюкс
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1524,50 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1412,70 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1456,00 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1871,02
Экономия при брони: -77,33 грн
1793,69 грн
Свк фарм
Открыто
Закроется в 20:00
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1489,00
Экономия при брони: -59,56 грн
1429,44 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1917,17
Экономия при брони: -123,48 грн
1793,69 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное