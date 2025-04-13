Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос (Bioxsine DermaGen Herbal Serum for hair loss)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 204 аптеках в Киев
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1620,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1335,53 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1915,55
Экономия при брони: -121,86 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1857,14
Экономия при брони: -63,45 грн
1793,69 грн
Аптекарь
Киев, ул. Большая Васильковская, 47
1.8 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1712,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1620,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1867,78
Экономия при брони: -74,09 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1909,24
Экономия при брони: -115,55 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1862,55
Экономия при брони: -68,86 грн
1793,69 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Князей Острожских, 15
2.0 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1793,60 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Мазепы Ивана, 9-Е
2.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1228,50 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1927,45
Экономия при брони: -133,76 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1927,81
Экономия при брони: -134,12 грн
1793,69 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1861,11
Экономия при брони: -67,42 грн
1793,69 грн
Виталюкс
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1524,50 грн
Мед-сервис
Киев, ул. Антоновича, 47-А
2.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1412,70 грн
Аптекарь
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1456,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1871,02
Экономия при брони: -77,33 грн
1793,69 грн
Свк фарм
Киев, перек. Старовокзальная / Жилянская, 13/146
2.2 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1489,00
Экономия при брони: -59,56 грн
1429,44 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1917,17
Экономия при брони: -123,48 грн
1793,69 грн