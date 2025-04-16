Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос (Bioxsine DermaGen Herbal Serum for hair loss)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 56 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1923,30
Экономия при брони: -129,61 грн
1793,69 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1905,63
Экономия при брони: -111,94 грн
1793,69 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1896,80
Экономия при брони: -103,11 грн
1793,69 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1927,63
Экономия при брони: -133,94 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1257,56
Экономия при брони: -61,89 грн
1195,67 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1772,90 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1911,94
Экономия при брони: -118,25 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1272,82
Экономия при брони: -77,15 грн
1195,67 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1535,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1877,51
Экономия при брони: -83,82 грн
1793,69 грн
Городская семейная аптека
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18-Б
2.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1678,60 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Горных Инженеров, 1
3.0 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1862,19
Экономия при брони: -68,50 грн
1793,69 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1742,90 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1867,06
Экономия при брони: -73,37 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 87-Г
3.0 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1905,63
Экономия при брони: -111,94 грн
1793,69 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Почтовый, 19
3.2 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1535,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 1
3.4 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1912,84
Экономия при брони: -119,15 грн
1793,69 грн
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1620,00 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1910,50
Экономия при брони: -116,81 грн
1793,69 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1863,81
Экономия при брони: -70,12 грн
1793,69 грн