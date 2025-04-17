Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос (Bioxsine DermaGen Herbal Serum for hair loss)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1904,37
Экономия при брони: -110,68 грн
1793,69 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1732,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1871,38
Экономия при брони: -77,69 грн
1793,69 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1861,47
Экономия при брони: -67,78 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1860,03
Экономия при брони: -66,34 грн
1793,69 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1858,76
Экономия при брони: -65,07 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Чернигов, просп. Победы, 18
1.6 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1857,32
Экономия при брони: -63,63 грн
1793,69 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1772,90 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
2079,00 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Летная, 25-Б
2.4 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1816,22
Экономия при брони: -91,19 грн
1725,03 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Текстильников, 15
2.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1259,84
Экономия при брони: -64,17 грн
1195,67 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1804,78
Экономия при брони: -79,75 грн
1725,03 грн
Мед-сервис
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1775,80 грн
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Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1874,99
Экономия при брони: -81,30 грн
1793,69 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 17
3.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1896,26
Экономия при брони: -102,57 грн
1793,69 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 8
3.1 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1775,80 грн
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36.8 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1732,50 грн
Мед-сервис
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.2 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1732,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 40 мин
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-А/1
64.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1828,53
Экономия при брони: -103,50 грн
1725,03 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 3-Б
64.9 км
Биоксин ДермаДжен растительная сыворотка от выпадения волос 50 мл №3
Biota Bitkisel Kozmetik Lab.
1900,05
Экономия при брони: -106,36 грн
1793,69 грн