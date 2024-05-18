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Бактоблис пакетик-саше, №10 - Запорожье (780991) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 91 аптеке
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
390,00
Экономия: -72,00 грн
318,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
365,19
Экономия: -35,86 грн
329,33 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
362,83
Экономия: -28,67 грн
334,16 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
370,00
Экономия: -52,00 грн
318,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
339,40 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
360,99
Экономия: -44,08 грн
316,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
342,53
Экономия: -15,03 грн
327,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
370,00
Экономия: -52,00 грн
318,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
375,98
Экономия: -35,95 грн
340,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
366,73
Экономия: -31,67 грн
335,06 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается через 32 мин
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
339,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
397,21
Экономия: -56,85 грн
340,36 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
358,26
Экономия: -20,80 грн
337,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
349,04 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
396,42
Экономия: -56,07 грн
340,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
339,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: (5)
370,00
Экономия: -52,00 грн
318,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (2)
390,72
Экономия: -52,59 грн
338,13 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (15)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
339,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (1)
370,00
Экономия: -52,00 грн
318,00 грн