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Бактоблис пакетик-саше, №10 - Днепр (Днепропетровск) (780991) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
383,99
Экономия: -46,48 грн
337,51 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
346,69
Экономия: -24,79 грн
321,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (1)
388,15
Экономия: -50,20 грн
337,95 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (170)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
339,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: (4)
404,51
Экономия: -66,74 грн
337,77 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (170)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
339,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
356,63
Экономия: -21,25 грн
335,38 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
314,21 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: (5)
377,63
Экономия: -41,86 грн
335,77 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
343,31
Экономия: -17,31 грн
326,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
339,47
Экономия: -26,90 грн
312,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
374,74
Экономия: -37,06 грн
337,68 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
287,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
352,93
Экономия: -23,03 грн
329,90 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
390,25
Экономия: -54,63 грн
335,62 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
360,55
Экономия: -25,50 грн
335,05 грн
Не болей
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Открыто Закроется через 36 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
376,90
Экономия: -39,27 грн
337,63 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
332,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
334,53
Экономия: -14,53 грн
320,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
350,15
Экономия: -15,65 грн
334,50 грн